Vlahovic torna e subito titolare in Juventus-Inter? Allegri convinto− CdS

Vlahovic sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domani fra Juventus e Inter. Il serbo ha recuperato dal problema di pubalgia. Da capire se sarà titolare

LA SCELTA − Dusan Vlahovic è rientrato e Allegri ne vorrà subito approfittare. A meno di altri scenari, il serbo giocherà da titolare dopo il suo rientro per un problema di pubalgia. Saltate le gare contro Lecce e PSG, l’attaccante della Juventus è tornato arruolabile proprio per il Derby d’Italia contro l’Inter. Pronto un attacco a due insieme ad Arek Milik per provare a scardinare la difesa nerazzurra. In tal caso resterebbero fuori dagli undici sia Angel Di Maria che Federico Chiesa, pronti ad entrare a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport − Filippo Bonsignore