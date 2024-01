Inzaghi senza centrocampo in Fiorentina-Inter: cosa succede sul mercato

Inzaghi non può neanche fermarsi un attimo a festeggiare la vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva che deve già pensare a risolvere i problemi in vista di Fiorentina-Inter. Problemi che riguardano il centrocampo a disposizione e che ora si riflettono sul calciomercato

PROBLEMA A FIRENZE – La pesante ammonizione rimediata da Nicolò Barella nella Finalissima di Supercoppa Italiana 2023 è ancora più pesante del previsto. Essendo già diffidato in Serie A, Barella sconterà la giornata di squalifica in Fiorentina-Inter di domenica. Uno scenario già ipotizzato alla vigilia della trasferta a Riad (Arabia Saudita) ma reso peggiore dall’assenza di Hakan Calhanoglu, già squalificato per la stessa partita causa ammonizione in Monza-Inter. E se le polemiche arbitrali di Napoli-Inter in Italia non si placano, di certo non si possono placare i ragionamenti di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile (CO) in vista della prossima trasferta. Ai quali si aggiungono quelli della società in sede di calciomercato. Senza né Barella né Calhanoglu, l’Inter si ferma un attimo a pensare. La soluzione interna è sempre quella preferibile ma bisogna considerare i pro e i contro di ogni azione. L’ipotesi “reinvestire” non è presa in considerazione.

Sensi in discussione prima di Fiorentina-Inter

EMERGENZA IN MEZZO – Facile trovare la soluzione tecnico-tattica dal 1′ in Fiorentina-Inter. Oltre al confermato Henrikh Mkhitaryan mezzala sinistra, Inzaghi può rispolverare dal 1′ Davide Frattesi mezzala destra. In cabina di regia spazio a Kristjan Asllani, anche perché l’alternativa sarebbe Stefano Sensi, che ha mezzo piede a Milano ma un piede e mezzo a Leicester. Ed è proprio questo l’argomento in discussione dopo il rientro da Riad. Inzaghi si ritrova con una sola alternativa in Fiorentina-Inter, ovvero Davy Klaassen, che gioca con il contagocce e non vede il campo dal 2023. Avendo già ceduto Lucien Agoumé in prestito al Siviglia, l’Inter si ritrova numericamente in difficoltà a centrocampo. Quattro giocatori per tre maglie più Sensi. Inzaghi difficilmente utilizzerà l’esubero in uscita ma in Fiorentina-Inter potrebbe far numero in panchina: cessione al Leicester City posticipata di un’altra settimana? Valutazioni in corso in casa Inter…