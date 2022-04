Inzaghi, qualche cambio ma ragionato. Ossatura della squadra rimane

L’Inter questa sera è di scena a Spezia su un campo non semplice, visto il sold out del Picco, ma anche perché i bianconeri sanno come colpire le grandi. Inzaghi prepara qualche cambio ma senza stravolgimenti, conscio che ora non si può più sbagliare.

RAGIONAMENTI – L’Inter alle 19 si gioca il primo degli ultimi 7 match point del campionato. Per laurearsi campioni serve vincere tutte le partite restanti da qui alla fine e Simone Inzaghi questo lo sa bene. Il tecnico dei nerazzurri prepara qualche cambio in vista del match contro i bianconeri, cambi che però saranno assolutamente ragionati (vedi articolo). Inzaghi infatti non è un folle e sa bene che da ora in poi è vietato sbagliare e per questo, l’ossatura principale della squadra non verrà intaccata. Skriniar è inamovibile con anche Brozovic-Calhanoglu-Barella intoccabili. Intorno a loro poi si può costruire una squadra con qualche innesto fresco. Dimarco ha fatto bene con il Verona e probabilmente verrà riproposto; Darmian e Gosens sono due garanzie al posto di Dumfries e Perisic. Davanti poi, tra Dzeko e Lautaro Martinez, come cadi cadi, cadi in piedi.