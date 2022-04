Spezia-Inter: le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A

Spezia-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Thiago Motta sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 19:00 si affronteranno presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia per la partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Spezia-Inter in Serie A

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore (C), 14 Kiwior, 20 Simone Bastoni; 10 Verde, 9 Manaj, 11 Gyasi.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 Sala, 8 Kovalenko, 15 Hristov, 18 Nzola, 19 E. Colley, 21 Salva Ferrer, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 77 Bertola.

Allenatore: Thiago Motta

Diffidati: Erlic e Gyasi.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Bourabia, 17 Podgoreanu, 29 Salcedo, 31 Sher, 44 Strelec, 88 Leo Sena, 99 Zuppel.

Ultime notizie: Praticamente tutto confermato in difesa e a centrocampo, come previsto. Il grande dubbio di Thiago Motta è in attacco, dove Verde e Agudelo si giocano una maglia per completare il tridente. L’ex Manaj, invece, è favorito su Nzola.

Spezia-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Alessandro Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 18 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Vidal e Perisic.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 21 Cordaz; 11 Kolarov.

Ultime notizie: Una rotazione per reparto e un ballottaggio. Inzaghi deve scegliere se rischiare il suo Bastoni (diffidato e a rischio Inter-Roma) o confermare Dimarco come terzo sinistro in difesa. Pronto al debutto dal 1′ Gosens, con Perisic inizialmente in panchina, mentre Darmian è leggermente favorito su Dumfries a destra. Correa verso la conferma da titolare, riposa Dzeko?

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Spezia-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.