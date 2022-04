Gosens risorsa per Inzaghi: opzione da titolare e anche arma tattica

Nel finale di stagione Inzaghi può contare su un’arma in più. Gosens apre per il tecnico un nuovo ventaglio di opzioni. A cominciare da Spezia-Inter.

ARMA AGGIUNTIVA – In questo sprint finale Inzaghi può contare su un’arma in più. Gosens, quella risorsa arrivata a gennaio, adesso è un elemento attivo delle rotazioni. E permette al tecnico di ampliare le sue opzioni a livello tattico anche oltre la semplice alternanza sulla fascia sinistra.

NUOVO TITOLARE – In primo luogo Gosens è un’alternativa credibile come titolare a Perisic. Un fatto non da poco, visto il livello del croato. Il tedesco per impatto fisico e tecnico non sfigura e fornisce sulla sinistra un’interpretazione diversa. Corsa, inserimenti, tagli in area. Una variante che può scombinare i piani degli avversari, abituati a un’Inter con Perisic da quella parte. Ma questo è solo l’aspetto più evidente.

ELEMENTO VERSATILE – Gosens permette anche una gestione generale diversa. Da potenziale titolare lo abbiamo detto, da sostituto a gara in corsa è intuitivo. E anche quello è importante per le energie di Perisic. Una freccia in più nella faretra di Inzaghi, che con lui può finalmente avere due elementi sulla fascia sinistra. In più Inter-Verona dimostra che può fornire anche alternative tattiche, “liberando” Perisic dalla fascia. Il numero 18 insomma è un’arma versatile, che Inzaghi può sfruttare in più modi. Nel prossimo miniciclo il suo impatto potrebbe essere decisivo. A cominciare dallo Spezia.