Correa, altra chance in Spezia-Inter. Inzaghi alla ricerca di conferme

Joaquin Correa, dopo l’ottima prova contro il Verona, partirà titolare anche in Spezia-Inter. Per l’argentino si tratta di una chance fondamentale, con Inzaghi che cerca la conferme per il rush finale

RITORNO – Joaquin Correa, in Inter-Verona, ha disputato un’ottima partita, muovendosi bene su tutto il fronte d’attacco e sfoderando un’intesa convincente con Dzeko. La prova positiva ha convinto Inzaghi a riproporre il “Tucu” dal 1′ anche questa sera, in occasione di Spezia-Inter. Questa volta, però, l’argentino farà tandem con Lautaro Martinez, al rientro dalla squalifica. La curiosità è tanta: per Correa si tratterebbe della seconda partita consecutiva da titolare, segno della condizione fisica ritrovata e della fiducia che il calciatore riscuote da Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, si aspetta molto dal “Tucu”, suo pupillo ai tempi della Lazio e voluto fortemente in estate: per il rush finale della stagione, servirà il contributo di tutto l’attacco che, nel momento di massima importanza della stagione, dovrà fare uno step in avanti.