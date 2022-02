Inzaghi, ora serve dimostrare di essere da Inter

L’Inter non ha attuato l’operazione sorpasso sul Milan rimanendo ferma al secondo posto con il ko contro il Sassuolo. Un brutto stop che fa seguito al solo punto arrivato contro Milan e Napoli. Simone Inzaghi vive il periodo più difficile da quando è a Milano e ora deve dimostrare di poterci stare.

DIMOSTRAZIONE – L’Inter non è riuscita a scavalcare il Milan in classifica. I nerazzurri sono crollati infatti 2-0 a San Siro contro il Sassuolo e ora c’è da dimostrare di essere una grande squadra. Simone Inzaghi infatti vive il momento più difficile da quando si è seduto su questa panchina e ora il tecnico ex Lazio deve dimostrare di essere all’altezza. Rispetto a qualche mese fa infatti è venuto a mancare quel gioco dominante che tutti avevano elogiato e l’Inter si è un po’ seduta. Contro il Sassuolo poi è stato sbagliato anche l’approccio forse frutto di alcune scelte dello stesso Inzaghi un po’ controverse. Già da venerdì contro il Genoa c’è da invertire la rotta e tornare a far punti in campionato. Tra Milan, Napoli e Sassuolo infatti l’Inter ha trovato 1 solo punto, troppo poco se si vuole puntare allo scudetto. Inzaghi deve saper dimostrare di essere da Inter e deve uscire da questo periodo di difficoltà da grande squadra. Un primo esame di maturità importante.