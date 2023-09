Inzaghi, dagli errori del passato si impara. Gerarchia rigori definita

Simone Inzaghi ha finalmente chiarito la sua personale gerarchia per i calci di rigore. L’Inter finalmente ha il suo rigorista designato dopo tanto tempo.

SICUREZZA – Serviva una sicurezza sotto questo punto di vista, Simone Inzaghi in conferenza stampa l’ha finalmente data: Hakan Calhanoglu sarà il primo rigorista dell’Inter! Il turco ha oggi calciato il primo della stagione sul risultato di 2-0 segnando contro Christensen e spiazzandolo sul suo lato destro. L’anno scorso con Romelu Lukaku era lui il prescelto, ma al primo anno da tecnico nerazzurro Inzaghi non era riuscito ad essere chiaro riguardo questo tema. Tirava prima Lautaro Martinez poi Calhanoglu e in più Ivan Perisic come accaduto in finale di Coppa Italia con la Juventus. Adesso è tutto più chiaro: il numero 10 è il secondo rigorista, dopo ci sono Alexis Sanchez e Marko Arnautovic in caso di emergenza.