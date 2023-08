Inzaghi, difesa da rivedere? Si riparte dalle certezze col Monza

Questo sabato inizierà la terza stagione da allenatore dell’Inter di Simone Inzaghi. Al tecnico è stato richiesto lo Scudetto, la difesa deve migliorare rispetto all’anno scorso.

DIFESA – 42 gol subiti in campionato l’anno scorso, il dato è impietoso e spiega cosa c’era da migliorare in estate nella rosa. L’unico nome arrivato è stato Yann Aurel Bisseck, ma Simone Inzaghi dispone di alcune certezze a cui affidarsi. Sabato l’Inter giocherà contro il Monza la prima giornata di campionato, l’obiettivo è sfatare il tabù con i brianzoli mai battuti la stagione passata. Il tecnico piacentino partirà dal primo minuto con i suoi tre, tolto l’infortunato Francesco Acerbi: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. Da questi tre dipende la solidità difensiva nerazzurra assolutamente da ritrovare, almeno in Serie A. In Champions League il trio ha portato la squadra in finale a suon di clean sheet e prestazioni al di sopra delle aspettative. Questo servirà per lottare per lo Scudetto.