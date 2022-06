Inzaghi a caccia di nuovi assist (e gol). Dybala e Mkhitaryan una sicurezza

Inzaghi è pronto ad accogliere Henrikh Mkhitaryan dopo il no alla proposta di rinnovo da parte della Roma. Il tecnico è alla ricerca di nuovi assist, e sotto questo punto di vista sia l’armeno che Paulo Dybala sono una fonte di sicurezza.

NUOVI ASSIST – Simone Inzaghi può esultare per l’arrivo del tanto desiderato Mkhitaryan, pedina importante e soprattutto jolly per il centrocampo nerazzurro. Come lui anche Paulo Dybala, anche se l’affare non è per niente definito, è interessante però osservare il numero di assist dei due giocatori: cinque per l’argentino, 6 per l’armeno, accompagnati rispettivamente da 10 e 5 gol. Un contributo aggiuntivo che aumenta in modo significativo i corridoi verso la porta avversaria. Calhanoglu ha chiuso l’ultimo campionato a quota 13 assist, in vetta a questa statistica insieme a Berardi. Alle sue spalle c’è Nicolò Barella.