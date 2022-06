Italia-Germania, spazio ai giovani: uno dell’Inter. La probabile formazione

Italia-Germania, la squadra di Roberto Mancini oggi scende in campo per la prima giornata Gruppo 3 Lega A di Nations League. Spazio ai giovani rispetto la sconfitta contro l’Argentina, tra questi anche uno dell’Inter.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Italia è pronta ad affrontare la Germania per prima sfida valida del Gruppo 3 Lega A di Nations League dopo la brutta sconfitta contro l’Argentina. Roberto Mancini è pronto a dare spazio ai giovani, tra questi anche il ritorno da titolare per Alessandro Bastoni, dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Il difensore nerazzurro farà coppia con Acerbi. In campo, invece, secondo Sky Sport non ci sarà Nicolò Barella. Verso la prima da titolare Davide Frattesi, talento del Sassuolo che piace anche all’Inter. Spazio anche a Sandro Tonali e Gianluca Scamacca nel ruolo di centravanti.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini.