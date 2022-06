Dybala-Inter, caselle da liberare prima dell’affondo. Alternativa Lukaku

Paulo Dybala è nel mirino dell’Inter, società che però non può ancora affondare in quanto dovrà prima liberare qualche casella davanti.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di Sky Sport 24, Paulo Dybala riscuote interessamenti anche da squadre straniere. L’attaccante è in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro. L’Inter prima di affondare dovrà liberare qualche casella davanti. Una è quella di Alexis Sanchez. Al momento, la Joya e Romelu Lukaku per il club nerazzurro sarebbero alternativi dal punto di vista economico, come peso dell’ingaggio, ma anche per numero degli attaccanti e per la volontà di proseguire con Lautaro Martinez. Comunque se la società meneghina decidesse di affondare per l’argentino, il discorso per il belga sarebbe da attendere per un po’ di tempo.

Fonte: Sky Sport