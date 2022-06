Mkhitaryan al posto di Vidal come ingaggio. Gli interessamenti per il cileno

Henrikh Mkhitaryan sarà il prossimo colpo dell’Inter a parametro zero. L’armeno prenderà il posto di Arturo Vidal a livello di ingaggio.

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di Sky Sport 24, Henrikh Mkhitaryan sarà un altro arrivo a costo zero per l’Inter dopo Andre Onana. Per lui contratto biennale a cifre non molto distanti da quelle offerte dalla Roma per il rinnovo con ingaggio a salire fino agli oltre 4 milioni di euro a stagione. La differenza potrebbe essere stata fatta dalla possibilità di giocare in Champions League. L’armeno dovrebbe essere un nuovo elemento che a livello di ingaggio possa prendere il posto di Arturo Vidal. Quest’ultimo ha interessamenti soprattutto dal Sudamerica.

Fonte: Sky Sport