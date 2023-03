Inter, un lampo per salvare la stagione. Acerbi perno difensivo

La difesa dell’Inter ha scricchiolato e non poche volte in questa stagione. I numeri spiegano le difficoltà di un anno negativo in campionato, assolutamente da dimenticare. Una trattativa lampo ha salvato il poco che c’era da salvare, quella per Francesco Acerbi.

FORTUNA – C’è voluto il sì di Steven Zhang a settembre per salvare la difesa in questa stagione. Francesco Acerbi è arrivato come ultima spiaggia poco prima della fine della sessione di mercato, comportandosi poi egregiamente in campo. Il presidente dell’Inter non era sicuro dell’operazione nonostante fosse gratuita, un semplice prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai quattro milioni di euro. Il difensore doveva essere il sostituto naturale di Andrea Ranocchia, si è dimostrato tutt’altro. Nel 2023 il calciatore di 35 anni ha fatto panchina solo con l’Empoli, giocando sempre e risultando spesso il migliore del terzetto difensivo. Un lampo di inizio settembre ha salvato un reparto rimasto in difficoltà per tutta la stagione. I numeri spiegano tutto: 31 gol subiti in campionato, 24 in trasferta. Acerbi ha agito anche da tappabuchi ultimamente, ovviando all’assenza di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Ci sono pochi dubbi sul calciatore, ad oggi è indispensabile per Simone Inzaghi.