Biasin: «Conte all’Inter? Difficile, è andato via sbattendo la porta»

Fabrizio Biasin, intervenuto sul canale Twitch di Tv Play, ha parlato della situazione che sta vivendo Antonio Conte, sempre più vicino alla separazione con il Tottenham (vedi articolo). In riferimento all’Inter e a un eventuale ritorno del tecnico ha poi espresso la sua opinione con queste parole.

ANTONIO CONTE − Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite il canale Twitch di Tv Play ha parlato del futuro di Antonio Conte. Facendo ovviamente anche riferimento all’Inter e a ciò che potrebbe accadere: «Antonio Conte ha fatto sapere che non sta cercando una squadra, ma sinceramente secondo me ciò che ha fatto sembra essere stato un attacco alla proprietà vero e proprio. Da quello che ha detto in conferenza stampa non si può uscire con una stretta di mano e basta. Credo che in questo momento stia bussando alla porta di tutti i club italiani. Non penso stia pensando a una squadra nello specifico. La prima cosa da capire è se la Juventus voglia buttare via i 30 milioni di contratto di Allegri. In questo momento mi sembra che lui abbia ben in mano le redini della squadra. Nell’Inter, Simone Inzaghi ha ancora un altro anno di contratto. E ci sono in ballo ancora una decina di milioni che andrebbero buttati via. Conte in questo momento guadagna tanto e se n’è andato sbattendo la porta. Portando tra l’altro via 7 milioni di euro di buonuscita. Per questo motivo non mi sembra così facile sistemare tutto quello che è accaduto. Forse la Roma può farci un pensiero, ma non lo so».