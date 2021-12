Inter-Torino ultimo giorno di scuola, ma Inzaghi non vuole alcun rischio

L’Inter prima della sosta natalizia sfiderà il Torino a San Siro (QUI le parole di Inzaghi alla vigilia del match). Una partita sulla carta agevole dato l’ottimo momento della squadra, il titolo di campione d’inverno e il riposo alle porte ma la storia dice che è difficile vincere in queste situazioni. Ci pensa il tecnico nerazzurro a tenere tutta sulla corda

CONCENTRAZIONE – L’Inter prima della meritata sosta sfiderà il Torino di Ivan Juric a San Siro, un avversario sempre ostico, soprattutto con il Natale in arrivo. La storia infatti dice che con le vacanze alle porte il rischio di perdere la concentrazione è elevato ed è proprio per questo che Simone Inzaghi insiste nel chiedere alla sua squadra la massima attenzione. Le probabili scelte del tecnico nerazzurro confermano che quello contro i granata sarà sì l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, ma da affrontare nel migliore dei modi. Un cambio a centrocampo è sicuro nonché forzato data l’indisponibilità di Nicolò Barella: al suo posto ci sarà Arturo Vidal. Per il resto Inzaghi non ha intenzione di stravolgere nulla, confermando quasi in blocco la squadra che ha raggiunto il primo posto in classifica. Le uniche differenze rispetto all’ultima partita, oltre all’assenza di Barella, saranno il rientro di Milan Skriniar in difesa e quello di Lautaro Martinez in attacco. Inzaghi non vuole rischiare nulla, i 3 punti in palio pesano esattamente allo stesso modo.