Gravina su plusvalenze: «Criteri oggettivi? Infantino li adotti, ma credo…»

Gravina a margine del consiglio federale, dopo aver confermato che per il caso Salernitana non sarà concessa alcuna proroga (vedi articolo), interviene sulla questione plusvalenze che oggi vede protagonista anche l’Inter (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC

PLUSVALENZE – Gabriele Gravina parla del caso plusvalenze in Serie A, rispondendo all’idea algoritmo di Gianni Infantino: «Ho incontrato Infantino, se ritiene che in riferimento alle plusvalenze debbano esserci criteri oggettivi li adotti. Ce li comunichi e noi li adotteremo. Fermo restando che personalmente credo che sarà confutato un secondo dopo. I criteri oggettivi sono generati da criteri e valutazioni soggettive. Nessun tribunale ordinario accetterà un criterio di questo tipo. E quindi la domanda naturale è: dovremo convivere con problemi di plusvalenze? No, ci sono altri sistemi su cui stiamo lavorando, ma ripeto solo ai fini di valutazioni interne ma che non possono impattare all’interno delle società di capitali, tra l’altro alcune quotate in borsa».