Inter, sembra ti sia concesso solo vincere! Ma non può essere così

L’Inter dopo dieci vittorie consecutive in campionato si è fermata a San Siro con il Napoli, dove non è andata oltre l’1-1 incassando il gol di Juan Jesus all’81’. Certamente, considerando i numeri fatti finora, anche solo un pareggio fa molta notizia, fin troppa si direbbe. Come sempre non si contestualizza abbastanza: la squadra di Inzaghi era reduce dalla battaglia con l’Atletico Madrid e nonostante tutto ha rischiato quasi zero

UNA RIFLESSIONE DOVEROSA – L’Inter di Simone Inzaghi fa molta notizia quando perde, come successo in Champions League, ma anche quando pareggia, come successo a San Siro con il Napoli di Francesco Calzona. Quasi come se l’unico risultato concesso fosse la vittoria, che si tratti di Italia o di Europa. E invece nel calcio esistono tre risultati possibili: Inzaghi e la sua squadra vorrebbero sempre e solo uno, ovvero i 3 punti, ma non sempre è possibile ed è anche banale sottolinearlo. Ma in questo momento è doveroso.

Inter, nel 2024 fino a un certo punto solo vittorie ma non si può sempre andare al massimo: il pari con il Napoli ci può stare

Possiamo capire che l’Inter nel 2024 abbia avuto un ritmo assolutamente fuori dal normale vincendo sempre, ritorno con l’Atletico Madrid a parte. Ma bisogna anche un attimo contestualizzare e commentare con un pizzico di buonsenso. La cavalcata in campionato, da gennaio a marzo, lascia inevitabilmente una stanchezza mentale e fisica negli uomini di Inzaghi, culminata con i 120 minuti di battaglia al Civitas Metropolitano. Una guerra più che una semplice partita. Una prova di forza, di nervi e resistenza fisica che avrebbe messo KO chiunque.

Eppure l’Inter con il Napoli ha reagito bene, soprattutto nel primo tempo, creando occasioni e rischiando poco o niente. Alzi la mano chi ricorda interventi di Yann Sommer… Appunto. Il gol di Juan Jesus nasce certamente da una leggerezza difensiva e da un angolo anche piuttosto dubbio. Ed è un peccato. Ma un punto con il Napoli, dopo una partita più che dispendiosa e con una situazione in classifica certamente comoda a questo punto della stagione, ci può stare. Eccome se ci può stare.