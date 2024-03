Inter, non tutte pause vengono per nuocere: Mkhitaryan ringrazia!

L’Inter benedice la sosta per le Nazionali. La pausa fa bene a tutta la squadra di Inzaghi ma soprattutto a Mkhitaryan. Il motivo è ben preciso e gli indizi numerosi.

PAUSA BENVOLUTA – Il famoso detto recita “Non tutti i mali vengono per nuocere”. E, ironicamente, potrebbe adattarsi perfettamente anche alla sosta per le Nazionali, iniziata quest’oggi dopo la ventinovesima giornata di Serie A. Per molti la pausa forzata dal campionato e dal resto delle competizioni europee risulta fra i momenti meno piacevoli dell’anno calcistico. Separarsi dal gioco della propria squadra del cuore è difficile – anche se per poche settimane – e a questo si aggiunge la paura di assistere a infortuni e cali fisici dei calciatori dopo l’impiego in Nazionale. Tutto, quasi, giusto ma non in questo periodo dell’anno, soprattutto pensando all’Inter. È evidente, infatti, che l’organico di Simone Inzaghi necessiti di un momento per rifiatare. Tantissime le partite ad alto ritmo, tra Serie A e Champions League, disputate dall’inizio dell’anno sino a qui. E le ultime due sfide, proprio in entrambe le competizioni, ne danno il chiaro segnale.

UN ATTIMO DI RESPIRO – Fra tutti i giocatori dell’Inter la pausa per le Nazionali gioverà sicuramente a Henrikh Mkhitaryan, che continua ad essere chiamato al proprio dovere da titolare praticamente in ogni sfida nerazzurra. Anche quando molti si sarebbero aspettati di vedere l’armeno seduto in panchina, mister Inzaghi ha deciso di impiegarlo negli straordinari. Mkhitaryan, nonostante l’evidente stanchezza, ha sempre cercato di dare il massimo in campo ma la prestazione contro il Napoli di domenica sera è un chiaro campanello d’allarme. Ecco, dunque, che la sosta per le Nazionali arriva nel momento più opportuno, soprattutto per lui. Considerando, infatti, che il centrocampista – al contrario di altri suoi compagni di squadra – rimarrà a Milano a lavorare con l’Inter, senza dover impiegare ulteriori sforzi con la sua Nazionale.