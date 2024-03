Buchanan, Madrid? No, Inter-Napoli è quella giusta: ma ancora poco!

Inzaghi cambia idea a Madrid ma non in Inter-Napoli: per Tajon Buchanan spazio nel finale ma ancora troppi pochi minuti. Si intravede uno spiraglio di luce?

COMPARSA – Ieri sera a San Siro è arrivato il momento di una nuova comparsa per Tajon Buchanan. Il centrocampista canadese, arrivato a Milano dal Club Bruges nel corso dell’ultima sessione di mercato invernale, ha tolto la pettorina ed ha fatto il suo ingresso in campo all’84’ di Inter-Napoli. Dopo essere stato vicinissimo a subentrare nel finale della sfida contro l’Atletico Madrid – prima che Simone Inzaghi cambiasse idea – Buchanan ha avuto una nuova opportunità contro i partenopei. Meno di dieci minuti, però, sono ancora troppo pochi, considerando anche le pochissime chance avute nelle passate giornate. Mister Inzaghi, infatti, ha scelto la carta del canadese solo altre due volte nel corso di quest’anno: contro Salernitana e Lecce. E anche in quelle due occasioni Buchanan ha calcato il campo esclusivamente nell’ultimo quarto d’ora di gioco. La sua presenza in Inter-Napoli può essere per certi versi comunque rassicurante. Un indizio – forse – anche in vista della prossima sfida nerazzurra, contro l’Empoli, di ritorno dalla sosta delle Nazionali.