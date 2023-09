Inter-Sassuolo, idea Sarr per Inzaghi? Il calendario (non dell’Inter) aiuta

In vista di Inter-Sassuolo (domani alle 20.45) Simone Inzaghi convocherà con ogni probabilità Amadou Sarr. L’attaccante classe 2004 della Primavera nerazzurra prenderà il posto di Marko Arnautovic.

SOLUZIONE INTERNA – Domani sera l’Inter affronterà il Sassuolo nella sesta giornata di Serie A, dovendo rinunciare a Marko Arnautovic. L’austriaco non vedrà il campo prima di fine novembre (nel migliore dei casi), costringendo Simone Inzaghi a fare i conti con un attacco numericamente ridotto. In attesa di capire se sarà necessario ricorrere al mercato invernale per puntellare il reparto offensivo (ipotesi esclusa, al momento), il tecnico dell’Inter dovrà far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram basandosi sulle opzioni interne. Che si restringono a due nomi: l’esperto Alexis Sanchez e il giovanissimo Amadou Sarr, numero 9 della Primavera nerazzurra (qui il suo profilo). Il classe 2004 sarà con ogni probabilità in panchina domani sera, scalpitando per trovare i primi minuti in Prima Squadra. Potendo contare su un calendario a suo favore.

MOMENTO MIGLIORE – Sarr si sta già allenando agli ordini di Simone Inzaghi, che già lo ha fatto “esordire” nella Prima Squadra dell’Inter. Sebbene solo in amichevole, facendolo entrare all’85’ di Inter-Egnatia (4-2) dello scorso 13 agosto. Poi solo due panchine per il 19enne di origini senegalesi, contro Cagliari e Fiorentina. Che però arriva a Inter-Sassuolo di domani (ore 20.45) con le gambe perfettamente riposate. Nell’ultimo turno del Campionato Primavera 1 Sarr è rimasto in panchina tutto il tempo, dopo aver segnato 2 gol nelle precedenti due gare. E nell’ultima di queste (vittoria per 3-1 sui parietà della Fiorentina) ha pure indossato la fascia da capitano. Unendo la freschezza fisica alla giovanissima età, viene fuori come Sarr sia in perfette condizioni per trovare minuti almeno nel finale della gara di domani. Iniziando così a inserirsi nelle rotazioni dei “grandi”, in attesa di maggior chiarezza sul rientro di Arnautovic.