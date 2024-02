Inter-Salernitana, l’andata insegna: le 4 tappe raccontano e spiegano

Inter-Salernitana non è solo la partita testacoda della Serie A ma è anche una temibile uscita casalinga prima della Champions League. Inzaghi può replicare quanto fatto all’andata ma anche pensare di impostare diversamente il tutto, invertendo il tipo di gestione dell’evento

VIETATO RISCHIARE – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a ospitare la “nuova” Salernitana di Fabio Liverani a Milano e la domanda è la stessa di sempre. Che formazione schiererà Inzaghi stavolta? L’idea “turnover” prende piede in Inter-Salernitana ma in realtà non è così scontato. Anzi, le rotazioni strategiche di Inzaghi sembrano essere la scelta più adatta ad affrontare questa Inter-Salernitana senza inutili rischi. Del resto, ricordando quanto successo all’andata a Salerno… Beh, perché rischiare? Anzi, perché complicarsi la vita? Il netto 0-4 di Salernitana-Inter firmato Lautaro Martinez, autore di un incredibile poker nella ripresa, è figlio sì del fattore R (“Rotazioni”, ndr) di Inzaghi ma soprattutto della panchina. Ovvero, dei titolari schierati nel secondo tempo per sbloccare lo 0-0 e portare a casa tre punti preziosi. Una situazione che potrebbe ripetersi in Inter-Salernitana proprio in ottica Champions League prima dell’Atletico Madrid come successo prima del Benfica, ma stavolta sarà molto più complicata per tanti motivi. Molto, molto di più. Il passato insegna: ripercorriamo le quattro tappe di Salernitana-Inter per sottolineare le due diverse facce nerazzurre, dallo 0-0 allo 0-4. E l’importanza di non sottovalutare mai l’impegno.

Inter-Salernitana sull’esempio delle 4 tappe dell’andata

DAL 1′ AL 55′ – INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella ©, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

Risultato: 0-0.

DAL 55′ AL 79′ – INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella ©, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez.

Risultato: 0-2.

DAL 79′ AL 85′ – INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella ©, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez.

Risultato: 0-1 (agg. 0-3).

DAL 85′ AL 92′ – INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 42 Agoumé, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

Risultato: 0-1 (agg. 0-4).