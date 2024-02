Inter, chi si rivede! A Roma per annientare definitamente l’ex Lukaku!

L’Inter a breve si troverà di nuovo faccia a faccia con l’ex Romelu Lukaku. A Roma si scrive un nuovo capitolo della saga, il supereroe annienterà il “cattivo” nel finale?

FILM INFINITO – Quella fra l’Inter e Romelu Lukaku è una delle storie calcistiche più tormentate degli ultimi anni, destinata probabilmente a non esaurirsi mai del tutto. Perché, come insegna la televisione, si trovano sempre nuovi spunti e scenari per far proseguire gli sceneggiati più appassionanti. E la trasferta all’Olimpico di sabato prossimo contro la Roma è una di quelle opportunità che il calcio dà per far continuare lo spettacolo. Nel primo capitolo stagionale della saga Inter VS Lukaku, ad avere il lieto fine è stata, senza ombra di dubbio, la squadra di Simone Inzaghi. Con l’attaccante belga completamente messo in stand-by dalla corazzata nerazzurra e da un San Siro preparato a tutto pur di gustare la festa al nuovo acerrimo nemico.

ULTIMO CAPITOLO – Ma nel nuovo episodio della telenovela, a quale dei due protagonisti saranno riservati gli applausi finali? Il palcoscenico cambia, e si trasforma anche qualche interprete. In Roma-Inter non ci sarà il “Giuseppe Meazza” a fare da cuscinetto, e neanche l’ex nerazzurro José Mourinho a dirigere l’altro ex Romelu Lukaku. Con la squadra giallorossa in trend positivo dopo l’approdo di Daniele De Rossi, per gli uomini di Simone Inzaghi, anche alle prese con un infortunio, la rappresentazione potrebbe farsi più complicata. Dalla propria parte, però, l’Inter ha la fierezza di aver recentemente battuto la Juventus e l’orgoglio di voler nuovamente dimostrare a Lukaku la propria superiorità. La più degna conclusione per colui che, senza nessuna remora, ha tradito non può che essere l’annientamento finale. Come accade nei film, col “cattivo” battuto per mano del supereroe di turno.