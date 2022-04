Inter, ritorna l’apporto dei centrocampisti: tre realizzazioni consecutive

Una delle osservazioni mosse all’Inter di Simone Inzaghi (ma, in parte, anche a quella di Antonio Conte della scorsa stagione) è stato il mancato apporto in termini di realizzazioni da parte del centrocampo. Un fattore che sembra stia cambiando in questo finale di stagione, con tre gol consecutivi proprio dai centrocampisti.

TRE DI FILA – L’Inter di Simone Inzaghi torna a contare sui suoi centrocampisti. Dopo un periodo senza realizzazioni da parte del centrocampo, sono già tre le gare – compreso l’1-3 di ieri contro lo Spezia – in cui questo aspetto è cambiato. Partiamo dalla gara in trasferta contro la Juventus, dove ci ha pensato Hakan Calhanoglu su rigore a trovare il centro decisivo per conquistare i tre punti sul campo dei bianconeri. Si prosegue, poi, con la marcatura che ha aperto le danze in Inter-Verona, arrivata dal piede di Nicolò Barella dopo aver sfruttato un assist al bacio di Ivan Perisic. Infine arriviamo a ieri sera, con il bellissimo tiro di Marcelo Brozovic che ha scardinato la difesa dello Spezia, dando il via all’1-3 finale.

Inter, i gol dei centrocampisti aiutano nel rush finale

DECISIVI – La cosa in comune a tutti e tre i gol è la loro importanza. In tutti e tre i casi, prima delle reti dei centrocampisti, l’Inter era ancora bloccata sullo 0-0. Un ulteriore fattore, questo, che sottolinea l’importanza dell’apporto del centrocampo e la capacità di diversificare i gol e le azioni di attacco. Specialmente in gare come quella di ieri sera contro lo Spezia (ma anche contro il Verona a San Siro), dove l’incessante scorrere del tempo di gioco può far subentrare nervosismo e difficoltà a trovare la via del gol per scardinare la resistenza avversaria. Si tratta dunque di una buona notizia per l’Inter. Nel rush finale della stagione saranno fondamentali anche le reti dei centrocampisti.