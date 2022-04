Brozovic si sblocca anche in Serie A dopo la CL: una cosa in comune

Con la rete segnata ieri sul campo dello Spezia, Marcelo Brozovic ha registrato il suo primo centro in questa Serie A. Ma non il primo stagionale, che era invece arrivato in trasferta contro lo Sheriff in Champions League. Due reti che hanno una cosa in comune.

SBLOCCATO – Con un bellissimo tiro al termine di una triangolazione con Danilo D’Ambrosio, Marcelo Brozovic ha aperto le marcature di Spezia-Inter. La sua prima rete in questo campionato di Serie A 2021-2022. Una rete che ha decisamente messo sui binari giusti la gara dei nerazzurri, terminata poi per 1-3 grazie ai centri di Lautaro Martinez prima e Alexis Sanchez poi a chiudere i conti (vedi highlights). Quello segnato ieri da Brozovic, però, non è il primo gol in stagione. Questo era infatti arrivato lo scorso inverno sul campo dello Sheriff Tiraspol, un altro tiro che aprì le marcature di quella sfida.

Brozovic e i due gol: non solo curiosità e coincidenze

PUNTEGGIO IN COMUNE – La cosa curiosa è che in entrambe le partite, il risultato finale è stato di 1-3. In Moldavia, inoltre, fu proprio Sanchez a segnare il terzo gol esattamente come ieri. L’unica differenza la seconda rete, segnata ieri da Lautaro Martinez e in Champions League da Milan Skriniar. Coincidenze a parte, i due gol di Marcelo Brozovic fanno capire quanto questo giocatore sia importante. Non solo a centrocampo, ma anche per aprire due partite di certo non facili, dando il via alla vittoria dell’Inter. Un’arma in più, questa, che Simone Inzaghi può avere a sua disposizione fino a fine stagione. Specialmente considerando il fatto che fin qui l’apporto a livello numerico dei centrocampisti non è stato altissimo.