Inter tra rinnovi e ricambio generazionale: così sta costruendo il mercato

L’Inter è partita forte sul mercato con gli arrivi di Thuram e Frattesi, in attesa di Bisseck e non solo. Sembra chiara l’intenzione di Marotta e Ausilio di dare nuova linfa a un ciclo che vuole essere vincente. In questo senso sono fondamentali anche i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu

NUOVA LINFA – Dai primi movimenti di calciomercato dell’Inter emerge la volontà di dare seguito alla finale di Champions League raggiunta. Il diktat di Beppe Marotta è chiaro: continuare a essere competitivi. In questo senso, la cessione di Marcelo Brozovic può, a primo impatto, risultare una contraddizione. In realtà, va analizzata più a fondo lasciando da parte l’aspetto affettivo. Il croato si avvicina alle 31 candeline e la piacevole scoperta di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista ha relegato Brozovic al ruolo di riserva di lusso. Se a questo uniamo il tema del monte ingaggi e l’età avanzata di un’altra pedina importante come Henrikh Mhkitaryan, ecco che il puzzle prende forma. La priorità era quella di fornire un nuovo motore al centrocampo nerazzurro e l’acquisto di Davide Frattesi va in questa direzione.

RICAMBIO GENERAZIONALE – La linea seguita dalla dirigenza in questo mercato non riguarda, però, solo il centrocampo. Da una prospettiva più ampia si nota come la squadra stia subendo un generale processo di ringiovanimento. Da Brozovic a Frattesi, da Edin Dzeko a Marcus Thuram, passando per l’innesto ormai certo di Yann Bisseck. I motivi dell’addio del croato, del bosniaco e di Danilo D’Ambrosio non si devono di certo al loro rendimento. La sensazione è quella, invece, di voler dar seguito al percorso iniziato con Simone Inzaghi, puntellando la rosa nelle posizioni dove servivano forze fresche. L’ingaggio di calciatori Under-23 permette di prolungare il ciclo ragionando nel lungo periodo. Ulteriori conferme sono da rintracciare nella conferma di Kristjan Asllani in regia e nel possibile inserimento nelle gerarchie offensive di Valentin Carboni.

RINNOVI IMPORTANTI – Il mercato estivo non passa solo per la campagna acquisti. Finalmente sono ufficiali anche due rinnovi fondamentali per l’Inter. Alessandro Bastoni ha firmato un prolungamento fino al 2028, mentre Hakan Calhanoglu fino al 2027. Oltre a metterli al centro del progetto, l’Inter gioca d’anticipo ed evita un ulteriore caso Milan Skriniar. Quest’ultimo a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Diverso l’epilogo per il più esperto Stefan de Vrij, di cui a breve verrà annunciato il rinnovo. Adesso resta da capire solo se alla fine il capitano e numero 1 Samir Handanovic sarà interessato dal capitolo rinnovi o completerà il cambio generazionale su cui l’Inter sta costruendo la propria rosa in questo mercato estivo.