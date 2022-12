Inter, rimonta step-by-step: il piano per la risalita in classifica

La prima parte di stagione per l’Inter, conclusasi con la sosta di inizio dei Mondiali, si è conclusa con il quinto posto in classifica a pari punti con la Lazio (30) e undici distanze dal Napoli capolista. Da gennaio inizierà la rimonta, divisa in obiettivi da raggiungere.

RIMONTA PASSO PASSO – Trenta punti, undici in meno rispetto al Napoli capolista che continua a volare. Questo il bilancio sulla classifica dell’Inter dopo la prima parte di stagione. Una prima mini-rimonta iniziata nelle ultime gare pre-Mondiali, grazie anche alla vittoria dello scontro diretto di Bergamo contro l’Atalanta. Ora l’Inter è al quinto posto e il 4 gennaio arriverà l’importantissima sfida di San Siro contro i partenopei. Il primo dei mini-obiettivi che i nerazzurri dovranno porsi per la rimonta in campionato. Ovvero cercare di ridurre le distanze dalla capolista, cercando una vittoria che sicuramente suona piuttosto difficile.

OBIETTIVI – Una volta passato lo scontro diretto con il Napoli, per l’Inter arriveranno nuovi step da porsi e raggiungere per scalare il più possibile la graduatoria. Il secondo, dopo quello di accorciare le distanze dalla capolista, sarà tornare in zona Champions League. Al momento i nerazzurri si trovano infatti quinti, sebbene a pari merito con la Lazio quarta a 30 punti. Poi, il terzo obiettivo: superare le dirette rivali che si trovano tra l’Inter e il Napoli. Ovvero la Juventus (al momento a una lunghezza di distanza) e il Milan (a 33, tre punti di distanza). Per poi lanciare l’assalto al Napoli e allo scudetto. Certo, il tutto dovrà iniziare dall’importante scontro diretto del quattro gennaio.