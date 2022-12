Inter, da Lukaku ad Acerbi: qual è il bilancio dei colpi estivi? Le aspettative

L’Inter lo scorso mercato estivo ha riportato a Milano Lukaku oltre a prelevare Onana dall’Ajax, Bellanova dal Cagliari, Asllani dall’Empoli e Acerbi dalla Lazio. Ma cosa hanno portato i cinque colpi e cosa possono (e devono) ancora dare?

L’Inter la scorsa estate ha deciso di puntare tutto sul ritorno di Romelu Lukaku, a discapito di Paulo Dybala poi andato alla Roma. Il belga è stato certamente la punta di diamante della finestra di calciomercato estiva, seppur solo in prestito. Un ritorno tanto voluto sia da una parte che dall’altra ma che per ora non ha portato i frutti sperati. Lukaku da inizio stagione si è visto pochissimo, due soli gol tra campionato e Champions League e molte assenze. Il Mondiale in Qatar è andato addirittura peggio per l’ex Chelsea che a partire da gennaio deve invertire totalmente la tendenza. Una rete in amichevole contro la Reggina è un buon inizio, in attesa dell’ultimo test invernale contro il Sassuolo. Dal 4 gennaio l’Inter ricomincerà a fare sul serio sfidando la capolista Napoli a San Siro: Lukaku ed Edin Dzeko si avviano alla titolarità, se tutto va bene, e va da sé che è proprio dal numero 90 che Simone Inzaghi e tutta l’Inter si aspettano molto. Il 18 gennaio sarà la volta della finale di Supercoppa italiana con il Milan, oltre a Coppa Italia e Champions League. Le occasioni non mancheranno, starà a Lukaku sfruttarle al meglio.

Inter, non solo Lukaku: Onana atteso protagonista della seconda parte di stagione

Oltre a Lukaku, l’estate scorsa sono arrivati André Onana, Raoul Bellanova, Kristjan Asllani e Francesco Acerbi. Il portiere camerunense, dopo un inizio da secondo di Samir Handanovic, si è preso la titolarità e la porta dell’Inter. Se nella prima parte di stagione era il nuovo che avanza, adesso deve diventare certezza e confermare quanto di buono fatto vedere finora. Discorso diverso per i due giovanissimi Bellanova e Asllani: il primo nelle amichevoli di dicembre si è messo in mostra dimostrando di poter dire la sua da gennaio in poi mentre il centrocampista albanese si è visto poco in generale e in ogni caso avrà davanti Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu (vedi focus). Poi c’è Acerbi, giunto l’ultimo giorno di mercato ma diventato presto un quasi titolare. L’ex Lazio ha spesso avuto la meglio su Stefan de Vrij e sicuramente nella seconda parte di stagione potrebbe trovare molte conferme.