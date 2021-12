Inter, quando segna di più la squadra di Inzaghi nei 90 minuti?

L’Inter ha chiuso il 2021 in vetta alla classifica. Le vittorie consecutive sono state 7 con i nerazzurri che hanno chiuso a quota 46 punti davanti al Milan. La squadra di Inzaghi è quella che ha anche segnato più gol, ma quando segna di più nei 90 minuti?

MINUTI – L’Inter, in Serie A, ha segnato 49 reti totali. Quando hanno segnato di più però i nerazzurri? Il 54% dei gol (26 totali) sono arrivati nella ripresa dei vari match. Tra il 45′ e il 75′ sono addirittura 18 i gol pari a 36% delle reti totali segnate. Tutto sommato, come evidenziano le statistiche della Serie A, l’Inter non ha una fase clou del match ma segna con regolarità nell’arco di tutti i 90 minuti. Le varie fasce di 15 minuti si alternano così: 8 gol, 7 gol, 8 gol, 9 gol, 9 gol e 8 gol. Una certificazione di come l’Inter sappia colpire in tutti i momenti e sappia captare le difficoltà dei vari avversari alzando la pressione.