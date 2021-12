Sensi e Satriano in bilico per l’Inter di gennaio: la situazione – Sky

Sensi e Satriano sono alcuni dei giocatori che hanno avuto meno spazio nella prima parte di stagione all’Inter. Secondo Sky Sport c’è la possibilità che a gennaio si trovi una soluzione in partenza.

ROSA RIDOTTA? – Nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, il giornalista Manuele Baiocchini fa il punto sulle possibili cessioni dell’Inter: «Ci sono dei giocatori che possono andare a giocare, come Stefano Sensi e Martin Satriano. Magari anche sfoltire la rosa per il mercato di gennaio può essere un obiettivo dell’Inter. Anche per ridurre il monte ingaggi ed evitare che ci siano dei mugugni. Sensi e Satriano sono indiziati a partire, per andare a giocare potendo poi tornare a fine stagione. Magari si potrebbero costruire delle operazioni per il futuro».