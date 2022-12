Inter pronta al primo test: Gzira United per capire su chi o cosa lavorare

L’Inter alle 18.00 scende in campo per la prima amichevole di dicembre con lo Gzira United a Malta. I nerazzurri di Inzaghi, orfani dei Nazionali ancora impegnati e di quelli recentemente eliminati, iniziano a mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato contro il Napoli fissata il 4 gennaio a San Siro. Il tecnico interista ne approfitta per fare qualche esperimento?

PRIMO TEST – L’Inter alle ore 18.00 torna in campo dopo un lungo stop intervallato da due settimane di vacanza affrontando lo Gzira United a Malta. L’avversario non è certamente di alto livello ma da oggi si inizia a fare sul serio in vista della sfida contro il Napoli, in programma il 4 gennaio a San Siro. Simone Inzaghi, orfano dei Nazionali ancora in corsa al Mondiale e di quelli recentemente eliminati, potrebbe approfittarne per testate qualche giovane Primavera oltre alle condizioni fisiche dei titolari presenti. Un primo test poco probante ma comunque utile per capire su chi o cosa lavorare.