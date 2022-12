Kessié, l’agente incontra il Barcellona! Un’opzione predomina, Inter segue

Kessié non sembra avere un grande futuro al Barcellona, tanto che potrebbe fare ritorno in Italia con l’Inter tra le pretendenti. Secondo quanto rivelato da sport.es, l’agente dell’ivoriano George Atangana ha incontrato la dirigenza blaugrana

SUMMIT – Franck Kessié non sta trovando spazio nel Barcellona di Xavi Hernandez dove è il terzo giocatore della rosa con meno minuti giocati. Il centrocampista ivoriano sta dunque tentando di lasciare la Catalogna e fare ritorno in Serie A, con l’Inter tra le squadre maggiormente interessate. Secondo quanto rivelato da sport.es, l’agente dell’ex Milan, George Atangana, si è recato stamattina alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per un summit con la dirigenza blaugrana. Al momento è tutto aperto e non è esclusa alcuna opzione, compresa la cessione già a gennaio, ma tutto fa pensare che Kessié stringerà i denti fino al termine della stagione.