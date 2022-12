Inzaghi lavora sulla difesa in quel di Malta: numeri da migliorare nel 2023

Simone Inzaghi avrà di che lavorare durante il ritiro a Malta. Il tecnico piacentino dovrà risolvere i problemi della retroguardia, reparto apparso più fragile in questo inizio di stagione.

LAVORO – Ieri l’Inter è approdata a Malta e oggi sarà già impegnata nella prima amichevole del ritiro contro il Gzira Utd. Questo primo impegno sarà importante anche per valutare la tenuta difensiva della squadra di Simone Inzaghi, che nel nuovo anno si deve porre l’obiettivo di diventare meno bucata. I numeri della difesa nerazzurra sono noti e sono piuttosto gravi. Per una squadra che dovrebbe lottare per lo Scudetto, le reti incassate in 15 partite sono abbastanza. Sono ben 22 le reti subite in campionato. Numero da invertire già dal 4 gennaio contro il Napoli.

GLI UOMINI DELLA SVOLTA – Inzaghi dovrà puntare sul ritorno al top dei suoi tenori, ovvero Skriniar, De Vrij e Bastoni. La carta Acerbi ha dimostrato di poter essere utile nell’ambito di eventuali rotazioni, ma anche per assumere il ruolo di eventuale titolare. Soprattutto, l’ex Lazio è stato molto utile per coprire il momento buio di De Vrij, che attualmente è lontano dal suo top di forma. Il miglioramento del reparto passa inevitabilmente dal recupero fisico e psicologico della massima forma dei difensori centrali nerazzurri.