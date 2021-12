Inter, la prima dell’anno crea sempre problemi. Una vittoria nelle ultime 4

L’Inter inizierà il 2022 contro il Bologna. Storicamente nelle ultime stagioni, la prima gara del nuovo anno è sempre un tabù per i nerazzurri. Una sola vittoria nelle ultime quattro partite

LA PRIMA − L’Inter comincerà il nuovo anno contro il Bologna. Il calendario asimmetrico ha voluto per i nerazzurri la più insidiosa trasferta in Emilia piuttosto che quella in Liguria contro il Genoa. Nonostante, il grande risultato dell’andata, 6-0, la squadra di Sinisa Mihajlovic è da tenere d’occhio sia per qualità che per esperienza. L’Inter inizierà il 2022 da prima in classifica e con il titolo di campione d’inverno in tasca. Sono quattro i punti di distacco dal Milan secondo che, invece, giocherà in casa contro la Roma. Trasferta altrettanto complicata per il Napoli sul campo della Juventus.

TABÙ − La prima dell’anno per l’Inter non sempre però porta a dei risultati positivi. Anzi, nelle ultime quattro stagioni, i nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria a fronte di due pareggi e una sconfitta. Due pari di fila, 2017/18 e 2018/19, contro Crotone (1-1) e Sassuolo (0-0). Due partite giocate rispettivamente il 3 e il 20 gennaio. Nell’annata 2018/19, infatti, la Serie A non si fermò per la pausa natalizia. L’unico successo è arrivato al primo anno di Antonio Conte, ovvero nell’1-3 di Napoli, il 6 gennaio. Lo scorso anno, invece, i nerazzurri capitolarono in casa della Sampdoria per 2-1. Forse la prestazione più brutta dell’Inter poi scudettata con gli ex Candreva e Keita letali a punire gli errori. Anche quest’anno, ci saranno degli ex contro come Mihajlovic dalla panchina e Medel insieme ad Arnautovic in campo. Ma bisogna schiacciare il tabù e iniziare alla grande il 2022.