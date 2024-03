Inter, pensiero ai rinnovi: settimane intense. Acerbi guarda lontano

L’Inter continua a lavorare anche negli uffici e non solo in campo: i nerazzurri hanno messo nel mirino due rinnovi importanti, a cui si aggiunge quasi sicuramente quello di Francesco Acerbi.

LAVORO – Simone Inzaghi e l‘Inter sempre più verso un futuro insieme. E così, anche per quanto riguarda altri pilastri fondamentali di questa squadra. I nerazzurri, nonostante un mese di marzo complicato sul campo con l’eliminazione dalla Champions League e la frenata in Serie A prima della sosta, stanno lavorando con attenzione anche sul piano societario. Se da un lato c’è la questione burrascosa in Viale della Liberazione per quanto riguarda il futuro di Suning a Milano, la dirigenza sta affrontando con attenzione ogni singolo contratto da rinnovare. I primi due a chiudere saranno sicuramente Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

FUTURO – Per quanto riguarda il centrocampista azzurro, si lavora con piacere da ambo le parti per stringere e firmare un accordo che legherebbe Barella all’Inter fino al giugno del 2029. Stesso discorso per quanto riguarda Lautaro Martinez: l’Inter – dopo un contatto con l’entourage – ha fatto sapere all’argentino che è disposta ad accontentare le sue richieste. Già magari prima del termine della stagione potrebbero esserci grosse novità su questo fronte. Saranno settimane intense negli uffici di Beppe Marotta e di Piero Ausilio.

RIENTRO – L’ultimo a rinnovare in ordine di tempo potrebbe essere anche Francesco Acerbi. Dopo la sentenza positiva e quindi senza nessuna giornata di squalifica, l’Inter è pronta a chiudere il cerchio intorno all’ex Lazio. I nerazzurri – che hanno atteso la sentenza del giudice sportivo – possono tirare un sospiro di sollievo e quindi riprendere magari il lavoro lasciato a metà in inverno per quanto riguarda il suo rinnovo. L’obiettivo è prolungare di un altro anno e quindi arrivare al 2027.