Inter, nelle ultime 5 solo 1 porta inviolata. Serve tornare a blindare

L’Inter è uscita da un mese di gennaio di fuoco. Da sabato è pronta a tuffarsi in un altro mese caldo, forse, il più importante. La sfida al Milan di sabato alle 18 scalda tutti e l’Inter deve ritrovare la solidità difensiva vista nell’ultima parte di 2021.

DATO – Nelle ultime cinque partite, comprendendo Coppa Italia con l’Empoli e la Supercoppa Italiana con la Juventus, l’Inter ha tenuto una sola volta la porta inviolata. Parliamo ovviamente dello 0-0 di Bergamo contro l’Atalanta con i nerazzurri che hanno blindato la porta di Handanovic anche grazie a due super interventi del numero 1. Poi l’Inter ha sempre preso gol: prima di Bergamo la Lazio (Immobile) e la Juventus in Supercoppa (McKennie); dopo Bergamo Empoli (Bajrami, aut. Radu) e Venezia (Henry). Insomma, per tenere vivo il sogno scudetto e la seconda stella serve che in questi big match, prima Milan e poi Napoli, l’Inter blindi la porta. E per farlo serve che la difesa torni ad avere la concentrazione a livelli altissimi. Skriniar e de Vrij hanno avuto qualche passaggio a vuoto a differenza di Bastoni. Serve che i due giganti tornino in forma e attenti dal 1′ al 90′ minuto.