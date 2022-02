Dzeko, derby Milan per sfatare il tabù gol? I dati delle stracittadine infatti…

L’Inter sabato alle 18 affronta il Milan nel derby di Milano. I nerazzurri proveranno ad allungare in classifica respingendo l’assalto dei cugini. Simone Inzaghi si affida a Edin Dzeko e uno tra Sanchez e Lautaro Martinez al fianco. Il bosniaco però non è mai stato così tanto decisivo nei derby.

DATI – L’Inter è pronta ad iniziare un mese di febbraio di fuoco. Prima il Milan poi i quarti di Coppa Italia con la Roma e poi Napoli e Liverpool in Champions League. Simone Inzaghi ha voglia di chiudere qui i conti in campionato piazzando l’allungo decisivo. In attacco nel derby ci sarà Dzeko che di stracittadine in passato ne ha giocate tante. Tra Roma (derby con la Lazio) e Manchester City (derby contro lo United) le sfide complessive sono 28: 15 le vittorie, 3 i pareggi e 10 le sconfitte. I gol però non sono tanti, solamente 5 in 28 partite con 4 assist complessivi. Dzeko in stagione è stato già decisivo, sia in Champions League sia nel big match con la Juventus. Serve che il numero 9 nerazzurro, dopo i 12 gol già messi a segno, diventi decisivo anche sabato in un derby. L’Inter ha bisogno di lui.