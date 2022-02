Lautaro Martinez e Sanchez, oggi il rientro. Allenamento solo domani?

L’Inter si prepara per il derby di sabato alle 18. La sfida al Milan è fondamentale perché mette in palio una buona fetta di stagione. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, impegnati con Argentina (vedi articolo) e Cile (vedi articolo), si sono scatenati in questi giorni. Il loro rientro però preoccupa un po’.

RIENTRO – Il derby di sabato alle 18 è qualcosa di più che una semplice sfida. Inter e Milan, prima e seconda del campionato, si affrontano in un match che mette in palio un pezzo di scudetto e di stagione. I nerazzurri attendono il ritorno dei due sudamericani rimasti, Lautaro Martinez e AlexisSanchez. Matias Vecino infatti, impegnato anche lui con l’Uruguay, è già rientrato complice la squalifica per somma di ammonizioni rimediata nella penultima gara della sua nazionale. L’argentino e il cileno invece hanno giocato ieri sera e nella notte con i due che torneranno oggi a Milano. L’Inter ha fissato gli allenamenti di oggi e domani al pomeriggio per dare la possibilità ai suoi due attaccanti di arrivare ad Appiano Gentile e svolgere quantomeno un lavoro defaticante. Simone Inzaghi li attende e prepara una sorta di staffetta al fianco di Edin Dzeko ma in caso di non arrivo oggi ad Appiano Gentile, il coach nerazzurro avrebbe solo domani come giorno di allenamento per decidere. E insomma, la sfida di sabato, non è così banale.