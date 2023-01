Inter, il Napoli dei 50 punti è difficile da riprendere. Lo Scudetto?

Il Napoli ha vinto quest’oggi contro la Salernitana, arrivando a quota cinquanta punti in campionato e lasciando le inseguitrici a debita distanza. Per l’Inter le prospettive per lo Scudetto si abbassano, questi ritmi sono insostenibili.

MACCHINA – Il Napoli è una macchina perfetta, per lo Scudetto il discorso sembra difficile, molto difficile da riaprire. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto anche oggi contro la Salernitana con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen. Il nigeriano è sempre più capocannoniere della Serie A con tredici reti e trascina i compagni senza avversari in grado di fermarlo. Il Napoli ha toccato con il successo odierno quota 50 punti su 57 disponibili in totale. L’unica squadra che ha battuto i partenopei è stata l’Inter, che per ora può essere l’unica possibile insidia per l’allenatore di Certaldo. Nell’era dei tre punti solamente Inter e Juventus erano riuscite ad arrivare a questo risultato nel girone d’andata.

Inter, quali sono le prospettive?

CHANCE – Le prospettive per l’Inter non sembrano così rosee in campionato. Nonostante la penalizzazione inflitta alla Juventus di 15 punti, il Napoli è sempre più padrone indiscusso della Serie A. In proiezione, i partenopei potrebbero arrivare a 100 punti. In quel caso ci sarebbero da trovare ben poche responsabilità nelle altre squadre. Per l’Inter attuale è difficile mantenere quei ritmi indistintamente, l’età dei calciatori chiave è avanzata e spesso soffrono le partite ravvicinate. I nerazzurri sono ancora impegnati in tutte le competizioni, non vincere lo Scudetto contro questo Napoli potrebbe non essere un fallimento se il percorso sarà soddisfacente in Champions League per esempio. Non devono però mancare gli stimoli nel fine settimana: Roma, Atalanta e Lazio sono vicine e l’Europa League sarebbe un totale disastro per Simone Inzaghi.