Jeda: «Mulattieri e Fabbian vivaio Inter. Due giovani interessanti. Serve fiducia»

Jeda parla di Mulattieri e Fabbian, cresciuti nel vivaio dell’Inter e in prestito dal club nerazzurro rispettivamente al Frosinone e alla Reggina. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore, presente nello studio di Sportitalia.

FIDUCIA – Jeda parla di Samuele Mulattieri e Giovanni Fabbian, oggi protagonista di una doppietta con la Reggina (vedi articolo). Così l’ex calciatore valuta i due giovani in prestito dall’Inter ai club di Serie B: «Mulattieri e Fabbian, giocatori cresciuti nell’Inter. Sono giovani e interessanti, questi campionato danno esperienza. La Serie B serve anche per questo. Bisogna credere nei giovani e farli giocare, questo è il segreto. Non bisogna pensare troppo all’età, perché rischi di rovinare il campionato. I giovani spariscono per questo, perché non gli si dà fiducia». Questo il pensiero di Jeda, espresso nel corso della trasmissione di Sportitalia.