Napoli, Di Lorenzo-Osimhen chiudono la pratica. 0-2 con la Salernitana

Il Napoli continua a vincere e lo fa nel derby campano in trasferta contro la Salernitana. Prima il gol di Giovanni Di Lorenzo, poi quello di Victor Osimhen chiudono la pratica e aumentano il gap con le inseguitrici.

PRIMO TEMPO – Nonostante una Salernitana coraggiosa nel primo tempo, il Napoli è riuscito comunque a vincere e portare ancora a casa altri tre punti. La squadra di Luciano Spalletti conferma il risultato netto ottenuto con la Juventus e supera anche l’insidia del derby campano in trasferta a Salerno. Nei primi quarantacinque minuti i partenopei hanno creato poco, i giocatori di Davide Nicola hanno giocato con intensità e corso su ogni pallone. Il problema nasce al minuto quarantotto, quando Daniliuc si impegna in un raddoppio poco utile lasciando lo spazio a Zambo Anguissa. Il camerunense ha poi crossato in area trovando Giovanni Di Lorenzo, che ha segnato colpendo la traversa e beffando Guillermo Ochoa.

SUCCESSO – Il Napoli chiude la partita poi appena rientrato dagli spogliatori. Victor Osimhen sfrutta il palo colpito da un Elmas in gran forma e segna con un tap-in molto facile. Il nigeriano fa registrare il tredicesimo gol in Serie A e non si ferma più. Dopo tre minuti quindi i partenopei si sono ritrovati con il doppio vantaggio, chiudendo la partita in gestione e rischiando solamente una volta con un tiro dal limite di Krzysztof Piatek finito sul palo. Il controllo del match è totale, nel finale il Napoli raggiunge addirittura il 76% di possesso palla. La squadra di Luciano Spalletti sale a cinquanta punti in diciannove partite, mette un’ipoteca sul primo posto e ora si godrà il weekend guardando le lontane inseguitrici. Il Milan sarà ospite della Lazio per cercare la riscossa, mentre l’Inter giocherà con l’Empoli in casa.