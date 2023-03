L’Inter ha dovuto convivere negli ultimi anni con una proprietà non sicura, non capace sempre di soddisfare le esigenze economiche di una rosa sempre indebolita. Come viene riportato da Sky Sport, solo le idee hanno permesso di mantenere alto il livello.

IDEE – Il calciomercato non è ormai qualcosa che i tifosi dell’Inter aspettano con trepidazione. Le ultime stagioni hanno visto la società lasciar andare sempre i giocatori più forti, come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku o Ivan Perisic. Nonostante le cessioni la rosa nerazzurra è rimasta competitiva, lo confermano i percorsi fatti registrare in Champions League e in Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, solamente le idee della dirigenza hanno permesso di sopperire ai problemi della proprietà. Da Onana a Dimarco, da Darmian a Calhanoglu e Mkhitaryan. A questi si aggiungono Dzeko, incerto però del rinnovo per la prossima stagione, e de Vrij, che ora sembra più vicino alla permanenza. L’unica nota negativa rimane Milan Skriniar, che andrà via a parametro zero a giugno direzione Parigi.