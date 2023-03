Inter, tanti segnali di difficoltà in ogni reparto. Problemi seri

L’Inter non vive un momento di forma splendente, le ultime due sconfitte in campionato ne sono la prova. Le difficoltà sono presenti e note in ogni reparto, dalla difesa all’attacco.

DIFFICOLTÀ – Molti giocatori dell’Inter stanno vivendo un periodo di calo ben chiaro. Non solo i numeri in campionato condannano la squadra nerazzurra, ma anche l’involuzione nel gioco resa evidente nella sfida con la Juventus. I problemi non riguardano i singoli, ma il collettivo che non riesce a funzionare. In ogni reparto ci sono questioni che richiedono una soluzione, dalla difesa fino all’attacco. L’Inter ha subito trentuno gol in campionato, il dato è eloquente riguardo il rendimento della retroguardia. Preoccupa la situazione di Milan Skriniar che non sembra poter rientrare a breve dall’infortunio, anche quella di Stefan de Vrij, non sicuro del rinnovo e protagonista di prestazioni altalenanti.

Inter, questioni da risolvere

NUMERI – La fase difensiva non è la sola a non funzionare. A centrocampo non convincono le prestazioni di Nicolò Barella, troppo spesso alle prese con proteste e litigi con i compagni. L’italiano è nervoso e si è fermato nelle marcature, che a inizio stagione erano una sorpresa per il suo repertorio. Un’altra questione riguarda Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, che non sembrano capaci di convivere al centro del campo. Occupano le stesse zone del rettangolo di gioco, non concedendo spazio alla manovra e risultando macchinosi nel creare occasioni da gol. L’ultimo, e forse il più importante, problema tocca l’attacco. Romelu Lukaku ha segnato tre gol nel 2023, Edin Dzeko ne ha fatti solamente due a gennaio contro Napoli e Milan, Joaquin Correa non ha mai giocato a causa del solito infortunio. L’unica certezza rimane Lautaro Martinez, ma il rigore sbagliato a La Spezia ha lasciato il segno e nelle partite successive non è arrivato il graffio. Questa settimana sarà fondamentale per Simone Inzaghi, il lavoro da fare non è indifferente.