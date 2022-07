Inter-Lione, Inzaghi ritrova tutti. Formazione titolare in campo subito?

L’Inter ha lasciato da poco Milano per raggiungere Cesena dove alle 20.30 sfida il Lione in una nuova amichevole. Inzaghi recupera tutti e potrà finalmente provare la formazione titolare.

TITOLARI – L’Inter contro il Lione questa sera si appresta ad affrontare la penultima amichevole precampionato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno lasciato Milano poco fa per raggiungere Cesena, sede della partita e Simone Inzaghi sorride perché ha tutti a disposizione. Dunque contro il Lione possibile che il tecnico decida di far partire quella che, nelle sue idee, è la squadra titolare. Dunque il ritorno di Skriniar in difesa, la Lu-La davanti e magari l’unica sorpresa potrebbe essere a sinistra dove Gosens non è a 100% e dove Darmian ha già giocato. Non ci sarà Lazaro, prossimo ad approdare al Torino, dunque una soluzione in meno sugli esterni per far rifiatare qualcuno.