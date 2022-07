UFFICIALE – Cortinovis saluta definitivamente l’Inter: riparte dalla Serie C

Fabio Cortinovis, giovane difensore centrale dell’Inter Primavera, lascia definitivamente l’Inter per trasferirsi in un club di Serie C. Di seguito il comunicato del club nerazzurro.

A TITOLO DEFINITIVO – “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la cessione di Fabio Cortinovis al Latina Calcio 1932: il difensore classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo”.

Fonte: Inter.it