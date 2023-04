Inter-Lazio evoca Gagliardini: Inzaghi lo sceglie ancora da titolare?

Inter-Lazio fa rima con Gagliardini. Inzaghi da quando è sulla panchina nerazzurra non ha mai rinunciato al centrocampista in questa sfida specifica. Sarà ancora così?

ANCORA TITOLARE? – Inter-Lazio si avvicina. Anzi, è proprio la prossima partita in calendario. E come ogni volta che si approssima la sfida coi biancocelesti da quando c’è Inzaghi sulla panchina nerazzurra inizia a serpeggiare una domanda: il tecnico sceglierà di nuovo Gagliardini tra i titolari?

SCELTA FISSA – Inzaghi infatti non ha mai rinunciato al centrocampista in questa sfida specifica. In due stagioni Gagliardini contro la Lazio ha sempre giocato. Tre partite su tre, tutte da titolare. Sempre scongelato dalla panchina apposta. Una specie di fissazione del tecnico, che vuole la sua fisicità in campo a tutti i costi per limitare a uomo Milinkovic-Savic.

RODAGGIO – L’ultima volta per la verità non è andata benissimo. E quindi si potrebbe pensare che Inzaghi sia pronto a cambiare idea. Ma i minuti dati a Gagliardini nelle ultime partite sembrano proprio un segnale. Dopo un totale di quarantadue minuti da febbraio, con quattro presenze in due mesi, il centrocampista ha giocato titolare con l’Empoli ed è subentrato con la Juventus in Coppa Italia. In una settimana due presenze e novantasette minuti di campo. Casualmente proprio quando si arriva a Inter-Lazio.