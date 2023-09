Inter, la leadership di Lautaro Martinez! Un alleato e due da guidare

L’Inter domani affronta la Fiorentina di Italiano nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. L’ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate è stata la finale di Coppa Italia, portata a casa dai nerazzurri di Inzaghi grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. L’argentino nelle prime due partite di campionato ha messo a segno tre gol e non intende fermarsi

SPRINT ARGENTINO – L’Inter di Simone Inzaghi, che ha parlato alla vigilia di Inter-Fiorentina, è partita benissimo in campionato con due vittorie e zero gol subiti. Domani a San Siro arriva la squadra di Vincenzo Italiano, affrontata lo scorso maggio nella finalissima di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Proprio il numero 10 argentino e capitano interista è il principale protagonista di questo inizio di stagione, con già tre gol messi a segno.

Inter, Lautaro Martinez leader indiscusso della squadra e dell’attacco nerazzurro

Lautaro Martinez dunque si è già caricato l’Inter sulle spalle, consapevole di essere il leader della squadra ma soprattutto di un attacco completamente stravolto rispetto alla scorsa stagione. Non c’è più Edin Dzeko, non c’è più Romelu Lukaku e nemmeno Joaquin Correa. Certamente Alexis Sanchez per esperienza internazionale e non solo sarà un validissimo alleato mentre Marcus Thuram e Marko Arnautovic vanno un attimo guidati, ma le premesse sono più che buone. La fascia di capitano ha ulteriormente responsabilizzato Lautaro che comunque negli ultimi anni ha fatto vedere una crescita mostruosa. Domani toccherà ancora una volta a lui guidare l’Inter verso la vittoria, per chiudere al meglio questo primissimo spezzone di stagione prima della pausa Nazionali e soprattutto in attesa del derby con il Milan.