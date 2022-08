Inter, inizia il tour de force: spazio anche per Asllani e Bellanova?

L’Inter è attesa da un vero e proprio tour de force. Dopo la Lazio, i nerazzurri sono attesi da match ogni tre giorni. Troveranno spazio anche Asllani e Bellanova?

SPAZIO? – L’Inter è attesa, nelle prossime settimane, da un vero e proprio tour de force. I nerazzurri, infatti, disputeranno una gara ogni tre giorni o quasi: martedì sfida alla Cremonese a San Siro, sabato il derby contro il Milan. Poi l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, seguito da Torino, Viktoria Plzen ed Udinese prima della sosta del 18 settembre. Sei gare in 20 giorni che costringeranno Inzaghi ad attingere da tutta la rosa, per evitare di appesantire in maniera eccessiva i titolari. In questo scenario, infatti, potrebbero trovare spazio Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Per il centrocampista ex Empoli, sino ad oggi, solo 6′ minuti ufficiali con la maglia dell’Inter. Peggio l’esterno ex Cagliari, che non ha ancora trovato spazio. È chiaro che Inzaghi, nelle prossime settimane, dovrà provare ad utilizzare con più continuità i due giovani calciatori: sia per questioni di turn-over sia per abituarli a giocare in palcoscenici importanti e con la pressione di vestire la maglia dell’Inter.