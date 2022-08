Il Volendam di Stankovic e Oristanio, formalmente di proprietà dell’Inter, ha vinto in casa contro il Twente. Per il portiere un clean-sheet. 0′ minuti per il centrocampista

SUCCESSO − Il Volendam ha vinto per 1-0 in casa contro il Twente. Decisivo il gol di Zefuiik all’83’. Uno dei protagonisti della gara è Filip Stankovic: l’estremo difensore dei padroni di casa, di proprietà dell’Inter, si è esibito in diverse parate decisive ed ha portato a casa il primo clean sheet della stagione. Nessun minuto in campo invece per l’altro nerazzurro, Gaetano Oristanio: per il centrocampista 0′ minuti in campo.