Inter, il piatto piange: scontri diretti positivi solo in Europa. Ora la Juventus

Dopo l’ottima figura nella fase a gironi di Champions League, l’Inter è chiamata a cambiare marcia anche in campionato. Mentre in Europa I nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio sul Barcellona, in Italia è fin qui arrivata la sconfitta in ogni scontro diretto disputato. Già con la Juventus è necessario cambiare marcia.

SCONTRI DIRETTI – Negli appuntamenti più importanti fin qui in campionato, l’Inter ha sempre steccato. Con la Lazio, nel derby contro il Milan e con la Roma sono arrivati infatti zero punti su nove disponibili. Frutto di tre sconfitte, otto gol subiti e quattro segnati. Un ruolino di marcia che definire deludente sarebbe un eufemismo. L’Inter ha tuttavia già dimostrato in stagione di potersela giocare con avversarie di alto livello. Emblematico è il doppio scontro in Champions League contro il Barcellona, con la vittoria di San Siro e il pareggio al Camp Nou. Adesso è arrivato il momento di cambiare marcia anche in Serie A, già a partire dal prossimo incontro. Perché con quattro sconfitte totali all’attivo, il margine di errore è pari a zero.

NUOVA POSSIBILITÀ – Il test a cui è chiamata l’Inter domenica non è sicuramente dei più facili. A Torino, contro la Juventus. Un campo storicamente difficile per i nerazzurri, dove però l’anno scorso arrivò una sofferta e importantissima vittoria per 0-1. Come detto, è necessario interrompere il trend negativo negli scontri diretti, in una giornata che vedrà inoltre due partite come Atalanta-Napoli e Roma-Lazio. Se l’Inter vuole mandare un segnale alle prime della classe, una vittoria in casa della Juventus è d’obbligo. A patto di cambiare marcia.